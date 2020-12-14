İzmir'de doktorlar, Kovid-19 hastalarından bulaş riskini azaltan sistem geliştirdi - Son Dakika

İzmir'de doktorlar, Kovid-19 hastalarından bulaş riskini azaltan sistem geliştirdi

14.12.2020 11:11
İzmir'de doktorlar, Kovid-19 hastalarından bulaş riskini azaltan sistem geliştirdi, System.String[]

İzmir'de görev yapan göğüs cerrahisi uzmanları, Kovid-19 tedavisi sırasında yapılan drenaj işleminin getirdiği virüs yayılma riskini ortadan kaldıran HEPA filtreli sistemi geliştirerek dünyada da kullanılması için makale hazırladı.

İzmir'de görev yapan göğüs cerrahisi uzmanları, Kovid-19 tedavisi sırasında yapılan drenaj işleminin getirdiği virüs yayılma riskini ortadan kaldıran HEPA filtreli sistemi geliştirerek dünyada da kullanılması için makale hazırladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli göğüs cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Kenan Can Ceylan, AA muhabirine, Kovid-19'un Türkiye'de görülmeye başlandığı mart ayından itibaren hastanelerinde de görevli birçok sağlık çalışanının virüse yakalandığını söyledi.

Virüsün hastanedeki olası yayılım noktalarının belirlenmesi ve tedbir alınmasıyla ilgili toplantılar yaptıklarını aktaran Ceylan, en yüksek risk noktalarından olan akciğer drenajında mevcut sistemi değiştirmek üzere çalışma yaptıklarını bildirdi.

Yoğun bakım veya servislerde Kovid-19 nedeniyle yatan hastaların akciğerlerinde biriken su ve havanın çıkarılması için drenaj tedavisi uygulandığına dikkati çeken Ceylan, "Hastamızın göğüs boşluğuna koltuk altından girerek akciğerinde biriken hava veya sıvıyı tahliye ediyoruz. Tabii bununla beraber çok ciddi oranda bulaşıcı virüs de drenaj şişesine aktarılıyordu. Bu şişenin bir tarafında hava ile teması sağlayan açıklık olduğu için hastalardaki virüsün ortama yayılması en büyük riskti. Bu nedenle birçok sağlık çalışanımız ve ortamda bulunan hasta yakını Kovid-19 bulaş riski altındaydı." dedi.

Ceylan, ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtre sisteminden yola çıkarak drenaj için ikinci bir şişe daha tasarladıklarını anlatan Ceylan, "İkinci şişenin içine alkol gibi bir dezenfektan koyduktan sonra çıkışına HEPA filtre yerleştirdik. Böylelikle virüsün dış ortama yayılmasını engelledik." dedi.

HEPA filtrenin her hastanede bulunan bir ekipman olduğunu belirten Ceylan, kullandıkları sistemin basit, güvenilir, her hastanede kolayca bulunabilen ve düşük maliyetli olduğunu dile getirdi.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Serkan Yazgan ise HEPA filtreli çift şişe sistemini hastanelerinde görevli 50 doktorun yaptıkları çalışma sonucu geliştirdiğini söyledi.

Yazgan, "Bu sistem sayesinde servislerde bulaş riski azaldı. Hastanemizde 7 aylık bir süreç içinde bu sistemi uygulayan hiçbir ekip çalışanımızda Kovid-19 hastalığına rastlamadık. Sistemin son derece kullanışlı olması, her yerde rahatlıkla kullanılması çok önemli. Sağlık çalışanlarımızın enfekte olmasını engelledi." ifadesini kullandı.

Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Soner Gürsoy ise sistemin Türkiye'deki diğer hastaneler ve dünyada da kullanılması için bilimsel makale hazırladıklarını, makalenin yüksek prestijli "European Journal Of Cardio-Thoracic Surgery" tıp dergisinde yayınlandığını kaydetti.

Suat Seren, araştırma, Türkiye, İzmir, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık İzmir'de doktorlar, Kovid-19 hastalarından bulaş riskini azaltan sistem geliştirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek MİT, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti için harekete geçti: 11 adamı operasyonla yakalandı Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Düşürdükleri 200 dolarlarını bahane ederek haraç isteyip, esnafı döner bıçağıyla tehdit ettiler Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Son Dakika! Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı Son Dakika! Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı         
10:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu         
10:41
Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor         
10:29
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir         
09:25
Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor         
09:15
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak         
08:16
ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye 2 yıldan fazla hapis cezası ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye 2 yıldan fazla hapis cezası         
07:56
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var         
07:41
Sıradan bir denetime, şüphelinin kemerinden çıkan döner bıçağı damga vurdu Sıradan bir denetime, şüphelinin kemerinden çıkan döner bıçağı damga vurdu         
05:48
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 11:26:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de doktorlar, Kovid-19 hastalarından bulaş riskini azaltan sistem geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei