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İzmir'de doktorlara akupunktur eğitimi

59 dakika önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren "Akupunktur Eğitim Sertifikasyon Merkezi"nde, Ege Bölgesi'nde görev yapan hekimlere Sağlık Bakanlığı onaylı akupunktur eğitimi verilmeye başlandı.

İzmir'de doktorlara akupunktur eğitimi, System.String[]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren "Akupunktur Eğitim Sertifikasyon Merkezi"nde, Ege Bölgesi'nde görev yapan hekimlere Sağlık Bakanlığı onaylı akupunktur eğitimi verilmeye başlandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimin ilk dersine, İzmir Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Hüseyin Bozdemir, SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Enver İlhan, SBÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu katıldı.

Bozdemir, yaptığı konuşmada geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarının, geçmişinin oldukça eskilere dayanan uygulamalar olduğunu, halk hekimleri tarafından elde edilen bilgilerin kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla bugüne kadar geldiğini söyledi.

Hekimlerin bu uygulamaları profesyonel olarak yapabilmesi için yönetmelikler eşliğinde yeniden şekillendiğini belirten Bozdemir, "2014 yılında yayımlanan Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile bu uygulamaların Bakanlığımız tarafından sertifikalandırılmış hekim ve diş hekimleri tarafından yapılması uygun görülmüştür. Ayrıca uygulama alanında temel eğitimi bulunan sağlık meslek mensuplarına uygulama esnasında sertifikalı hekimlere yardımcı olma izni verilmiştir." dedi.

SBÜ İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Enver İlhan ise 8 ay sürecek olan eğitimlerde 90 hekimin 500 saat akupunktur tedavisi konusunda eğitim alacağını, eğitimlerini tamamlayan doktorların görev yaptıkları hastanede akupunktur uygulaması yapabileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından eğitime katılan doktorlara ilk ders verildi.

İzmir, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:30 Kaynak: AA
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