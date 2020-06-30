İzmir'de doktorları darbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de doktorları darbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki doktoru darbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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