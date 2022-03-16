İzmir'de doktoru darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de doktoru darbeden şüpheli tutuklandı

16.03.2022 16:09
İzmir'de doktoru darbeden şüpheli tutuklandı

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktora hakaret edip, yumruk atma ve bıçak çekme suçlamasıyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktora hakaret edip, yumruk atma ve bıçak çekme suçlamasıyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay geçtiğimiz Pazar sabahı saat 08.00 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle birlikte hastanenin Çocuk Acil Servisi'ne bebeğini götüren G.D., işlemlerin ardından hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'ne sevk edildi. Servisin bulunduğu kata gelen ve burada görevli Asistan Doktor Emre Arslan'nın odasının kapısını yumruklamaya başlayan G.D., kapıyı açan doktora "Çocuğuma siz mi bakıyorsunuz?" dedi. Doktor Emre Arslan'nın "Evet, ben bakıyorum. Bebeğinizin filmini gördüm, notunu kapatacağım" demesi üzerine "Sen benimle böyle konuşmazsın" diyen G.D., bağırıp küfürler savurmaya başladı. Bunun üzerine Doktor Emre Arslan, kapıyı kapatıp odasına girmesine rağmen kapıyı yumruklamaya ve küfür etmeye devam eden G.D.'nin bu eylemi karşısında doktor Arslan odanın kapısını açıp "Ne diyorsun sen?" dedi. Şüpheli, doktora önce yumruk attı, çıkan arbede de bıçak çekti. Serviste bulunan sağlık çalışanlarının ve vatandaşların araya girmesinin ardından saldırgan G.D. bebeğini de alıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye çok sayıda polis sevk edilirken, Doktor Emre Arslan saldırgandan şikayetçi oldu.

Kovalamacanın ardından yakalandı

Arslan'ın darp edilmesi ve bıçak çekilmesinin ardından ekipler G.D.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Konak İlçe Emniyet Müdürlü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, G.D.'nin evinde sakladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerini görünce evin bahçesinin duvarından atlayan G.D., yaşanan kovalamacanın ardından ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin geçmiş dönemde farklı suçlardan kayıtları olduğu da öğrenildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

İzmir'de doktoru darbeden şüpheli tutuklandı

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İzmir'de doktoru darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı İzmir'de doktoru darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik, Doktora, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de doktoru darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de doktoru darbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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