İzmir'de doktoru darbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

İzmir'de doktoru darbettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
03.01.2021 17:03
İzmir'de özel bir tıp merkezinde doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'de özel bir tıp merkezinde doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabağlar ilçesindeki özel bir tıp merkezinin acil servisinde dün maske takması ve çocuğunu ayakkabılarıyla muayene masasına çıkarmaması konusunda uyaran doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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