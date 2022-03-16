İzmir'de doktoru darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de doktoru darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

16.03.2022 15:54
İzmir'de doktoru darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

İzmir'de hastanede doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı.

İzmir'de hastanede doktoru darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde asistan hekim Emre Arslan'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan G.D'nin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Rahatsızlanan bebeğini 13 Mart'ta, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götüren G.D. ile burada görevli asistan hekim Emre Arslan arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda bıçak çekip doktoru darbettiği öne sürülen şüpheli, çevredekilerin araya girmesi üzerine hastaneden ayrılmıştı.

"Beyaz Kod" veren asistan hekim Emre Arslan, şikayetçi olmuştu. Şüpheli Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikametinde gözaltına alınmıştı.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Emre Arslan, Tepecik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de doktoru darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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