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İzmir'de doktoru jiletle yaralayan sanığa yeniden yargılamada 18 yıl hapis - Son Dakika

İzmir'de doktoru jiletle yaralayan sanığa yeniden yargılamada 18 yıl hapis

08.12.2021 13:17
İzmir'de doktoru jiletle yaralayan sanığa yeniden yargılamada 18 yıl hapis

İzmir'de doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaraladığı gerekçesiyle verilen 20 yıl hapis cezası istinaf tarafından bozulan sanık, yeniden yargılama sonucunda 18 yıl hapse mahkum edildi.

İzmir'de doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaraladığı gerekçesiyle verilen 20 yıl hapis cezası istinaf tarafından bozulan sanık, yeniden yargılama sonucunda 18 yıl hapse mahkum edildi.

İstinafın bozma kararının ardından İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bayram Kaynak, taraf avukatları ve İzmir Tabip Odası avukatı katıldı.

Sanığın üst sınırdan ceza alması gerektiğini belirten müşteki avukatı İsmail Can Yavuz, "Olay yerinde bir infaz koruma memuru olmasaydı Kadir Songür bugün hayatta olmayacaktı. Kadir'in doktor olan anne ve babası bu olaydan sonra mesleği bıraktı. Sanığa ilk kararda olduğu gibi üst sınırdan ceza verilmesini talep ediyoruz." dedi.

İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara ise yerel mahkemenin, verdiği 20 yıl hapis cezasında direnmesini talep etti.

Tutuklu sanık Bayram Kaynak ise "Davamın bitmesini istiyorum. Söyleyeceğim bir şey yok." dedi.

Mahkeme heyeti, oy çokluğu ile sanığın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve indirim uygulanmamasına karar verdi.

Cezanın 20 yıl olması gerektiği yönünde görüş bildiren mahkeme başkanı, karara muhalefet şerhi koyduğunu belirtti.

Olay

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 Ekim 2019'da Bayram Kaynak, asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralamıştı.

Olayın ardından Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasbetme girişiminde bulunduktan sonra yakalanan Kaynak, tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek, cezada indirim uygulanmaması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Sanık avukatının itirazı ve cezanın miktarı itibarıyla resen incelemeye tabi olması nedeniyle yapılan incelemede karar istinafta bozulmuştu.

İzmir Tabip Odası, Mahkum, Bayram, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de doktoru jiletle yaralayan sanığa yeniden yargılamada 18 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de doktoru jiletle yaralayan sanığa yeniden yargılamada 18 yıl hapis - Son Dakika
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