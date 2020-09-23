İzmir'de doktorun boğazını kesen saldırgana 20 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

İzmir'de doktorun boğazını kesen saldırgana 20 yıl hapis cezası verildi

İzmir'de geçtiğimiz yıl ekimde ayında görevi başındaki doktorun istediği ilacı vermemesi ididasıyla boğazını kesen şahsa 20 yıl hapis cezası verildi.

İzmir'de doktorun boğazını kesen saldırgana 20 yıl hapis cezası verildi, System.String[]

İzmir'de geçtiğimiz yıl ekimde ayında görevi başındaki doktorun istediği ilacı vermemesi ididasıyla boğazını kesen şahsa 20 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 16 Ekim 2019 tarihinde Karabağlar ilçesinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre diz ağrısı şikayetiyle hasteneye başvuran Bayram Kaynak, istediği ilacı yazmaması sebebiyle elindeli jiletle görevli asistan doktor Kadir Songür'e (26) saldırdı. Saldırgan Bayram Kaynak, Doktor Kadir Songür'ün boğazında derin kesikler bırakarak olay yerinden kaçtı. Kadir Songür ise görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı. Daha sonra saldırgan Bayram Kaynak, Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasp ederken polis ekipleri tarafından yakalandı. Daha sonra verdiği ifadede uyuşturucu etkisi altında olduğunu iddia etmiş ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak ceza evine konmuştu.

20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Bayram Kaynak, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı ve İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına görüntülü olarak katıldı. Duruşmada konuşan İzmir Tabip Odası Avukatı Mithat Kara, "Bu olay tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor. Vereceğiniz kararla tüm sağlık çalışanlarının içine su serpeceksiniz. Üst hadden ceza verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Doktor Kadir Songür'ün avukatı İsmail Can Yavuz ise verilebilecek en üst cezanın verilmesi gerektiğini ifade etti. Tutuklu Bayram Kaynak ise beraatini talep etti ve başka söyleyeceği bir sözünün olmadığını söyledi. Daha sonra kararı açıklayan mahkeme heyeti, 'Bayram Kaynak'ın20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Bayram Kaynak'a verilen cezada indirime gidilmedi.

Anneden sağlıkta şiddet sona ersin isteği

Kararın ardından konuşan doktor Kadir Songür'ün annesi Dr. Nergis Songür, "Son günlerde sağlıkta şiddet olaylarının tırmanması üzerine çıkan bu karar oldukça önemli. Bu cezalar emsal olsun ve sağlıkta şiddet sona ersin" dedi. - İZMİR

Şiddet, Bayram, İzmir, Ceza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de doktorun boğazını kesen saldırgana 20 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

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