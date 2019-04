İzmir'de Doktorun Darp Edilmesi

Adıyaman Aile Hekimleri Derneği (ADAHED) Başkanı Dr. Murtaza Baykan, İzmir'de darp edilen doktor ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Adıyaman Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Murtaza Baykan, bir ay içerisinde İstanbul ve Samsun'da doktorlara yönelik gerçekleştirilen şiddete son alarak İzmir'in de eklendiğini söyledi.



İzmir'de bir doktorun hastayı görmeden ilaç yazmamasından dolayı hasta yakınları tarafından darp edilmesini kınayan Murtaza Baykan, "İzmir'de bir meslektaşımız ASM'ye gelmeyen bir hastanın eşini göndererek kendine ilaç yazdırma talebini reddettiği için darp edildi. Üstelik ilaç yazdırmak için gelemeyen hasta doktoru darp etmek için yanına 10 kişiyi daha alarak gelmişti. Üstelik muayene olmak için, şifa bulmak için gelmesi gereken yere sopaları ile gelmişti. Üstelik kendisine şifa vermek üzere yemin etmiş meslektaşımızı ve beraber çalıştığı mesai arkadaşlarını, bir meslektaşımızın o an orada bulunan eşini ve çevreden yardıma gelen halkı da darp etti. 11 kişi devletin onayıyla devlet adına çalışan meslektaşlarımızın halkımıza hizmet vermek için çalıştığı Aile Sağlığı Merkezinin camlarını kırdı, eşyalara zarar verdi. Yani 11 kişi tamamen organize olarak görevi başında olan ve tamamen kanunlara uygun bir hizmet veren sağlık çalışanlarına kasıtlı ve planlı şekilde fiili şiddet uyguladı. İşini öz veri ile, kanunlara ve kaidelere uygun yapan görevi başında meslektaşlarımız ve bunu hiçe sayan kanun tanımaz ve kanunlara aykırı talepte bulunan sözde hastalar var" dedi.



Baykan açıklamasının devamında, "Evet biz sağlık çalışanları bir yemin ettik. Bu yeminde deontoloji var, bu yeminde etik var, bu yeminde şifa vermek var. Bu yeminde hasta hekim arası kutsal ve güvene dayalı muayene var. Önce zarar vermeme var. Ama bu yeminde hastanın her istediğini yapmak yok. Bu yeminde kişinin kendisi gelmeden işlem yapmak yok. Bu yeminde kanunlara aykırı işlemler yok. Bu yeminde yalan beyanla çeşitli raporlar hazırlamak yok. Savaşta bile dokunulmazlığı olan sağlık çalışanları artık görevi başında şiddete maruz kalıyor. Sözel şiddete maruz kalıyor. Tehdit ediliyor. Darp ediliyor ve maalesef öldürülüyor. Biz öz veri ile çalışan sağlık çalışanları ve onların temsilcileri olarak diyoruz ki, etkin, caydırıcı, ertelemesiz ve uygulanabilir sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkarılmalıdır. Yeni yasada sözel şiddet, sosyal medya, görsel ve yazılı basında yapılan yanlı, hedef gösteren, halkı galeyana getiren, asılsız ithamlarda da cezai yaptırımlar olmalıdır. Bu yasa düzenlene kadar mevcut yasalarda var olan cezalar en üst düzeyde uygulanmalıdır. Biz Halkımızın sağlığını korumak için çalışmaya devam etmek istiyoruz. Bu gün illerimizde iş bıraktık. Bu gün burada Türkiye'nin bir çok yerinden gelen ve kalbi bizimle olan tüm sağlıkçılarla birlikte şiddetin karşında dimdik duruyoruz. Sayımız giderek artıyor. Hep birlikte burada ve illerimizde basın açıklamaları yapıyor ve sessiz kalmayacağımızı haykırıyoruz. Birliğimizi devam ettirecek, daha güçlenecek, sağlıkta şiddeti bitirmek için daha yapmadığımız ne kaldıysa onu yapacağız diye söz verdik ve sözümüzü tutuyoruz, iş bırakıyoruz, tutacağız, sessiz kalmayacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

