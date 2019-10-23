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İzmir'de doktorun feci ölümü

1 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 12. katından beton zemine düşen Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Bodur, olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'de doktorun feci ölümü, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 12. katından beton zemine düşen Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Bodur, olay yerinde hayatını kaybetti. Bodur'un Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde psikiyatri uzmanı doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olay, bu sabah saat 06.30 sıralarında Mavişehir 2040/4 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşinden boşandıktan sonra oğluyla birlikte yaşadığı öğrenilen Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Bodur, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yaşadığı dairenin penceresinden aşağı düştü. Site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeynep Bodur'un yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bodur'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zeynep Bodur'un intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy/İHA)

Karşıyaka, Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
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