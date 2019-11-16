İzmir'de dolandırıcılığa 11 tutuklama

İZMİR'de, 'nitelikli yağma' ve 'dolandırıcılık' yaptıkları iddiasıyla yakalanan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli yağma ve dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen suç örgütüne yönelik 12 Kasım'da operasyon düzenledi. Çeşme, Menemen ve Kemalpaşa ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, bu silahlara ait 96 mermi, 1 pompalı tüfek, 10 kartuş, 9 senet ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.