Son Dakika Haberleri: İzmir'de Dolandırıcılık İddiası

İzmir'de Dolandırıcılık İddiası

1 saat önce

İzmir'de kendisini "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakını ve ünlü iş adamı" olarak tanıtıp, para karşılığı iş takibi yaptığı iddia edilen, hakkında hapis cezası bulunan ve aranmakta olan zanlı tutuklandı.

İzmir'de Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
İzmir'de kendisini " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakını ve ünlü iş adamı" olarak tanıtıp, para karşılığı iş takibi yaptığı iddia edilen, hakkında hapis cezası bulunan ve aranmakta olan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini "ünlü iş adamı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakını" olarak tanıtan bir kişinin "memurların atama işlemlerini yaptığı, iş bulma vaadinde bulunduğu ve kişilerden para aldığı" iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, "dolandırıcılık, tehdit, hakaret, basit yaralama ve cezaevi firar" gibi suçlardan sabıkası bulunan H.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşılan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan H.Y'nin Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim Yardımcısı olan eşi N.Y'nin, hastaneye usulsüz personel alımı yaptığı iddiaları üzerine İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, soruşturma başlattı.

Görevden alınan N.Y'nin sözleşmesinin de feshedildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:12 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Güncel
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