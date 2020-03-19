İzmir'de dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de kendilerini "Sosyal Hizmetler Kurumu" çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova Yaka Mahallesi'nde ikamet eden G.Ö'nün kendilerini "Sosyal Hizmetler Kurumu" çalışanı olarak tanıtan kişilerin evdeki buzdolabını tamir etmek için geldiklerini ve buzdolabı ile bin 500 lira ücretini alarak gittiklerini bir daha da haber alamadığını ve dolandırıldığını anladığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ile yapılan görüşme sonucu ekipler, 15 noktada 34 güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu şüphelilerin 35 CCL 66 plakalı kamyonetle geldiğini belirleyen ekipler, şüphelilerin Y.D, M.K. ve M.A.K. olduğunu ve tespit etti.

Zanlılar, düzenlenen operasyonla Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi'nde yakalandı.

Sorgularında suçlarını itiraf zanlıların buzdolabını parçalayıp hurdacıya sattıklarını söyledikleri öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.D. ve M.K. tutuklandı diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin üzerinde ele geçirilen bin 500 lira da G.Ö'ye teslim edildi.