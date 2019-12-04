Son Dakika Haberleri: İzmir'de dolmuş fiyatı 3,50 lira oldu
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İzmir'de dolmuş fiyatı 3,50 lira oldu

6 saat önce

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Uğuz, şehir içi minibüslerde ulaşım fiyatının 3,50 lira olarak belirlendiğini belirtti.

İzmir'de dolmuş fiyatı 3,50 lira oldu, System.String[]

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Uğuz, şehir içi minibüslerde ulaşım fiyatının 3,50 lira olarak belirlendiğini belirtti.

Uğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir içi minibüslerde geçerli fiyat tarifesinin en son geçen yıl Kasım ayında düzenlendiğini dile getirdi.

Akaryakıt, servis ve yedek parça maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatın güncellenmesi ihtiyacının oluştuğunu kaydeden Uğuz, "Tüm hatlarda ulaşım ücretlerine 50 kuruşluk zam yaptık. Yeni fiyat tarifemize göre indi bindi bedelinin 3 liradan 3,50 liraya, uzun mesafe fiyatının ise 4,25 liradan 4,75 liraya oldu." dedi.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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