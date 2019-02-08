İzmir'de Dolmuş Şoförü Darbedildi
1 saat önce
İzmir'de, bir kadının tartıştığı dolmuş şoförünü darbetmesi vatandaşın kamerasına yansıdı.
İzmir
'de, bir kadının tartıştığı dolmuş şoförünü darbetmesi vatandaşın kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Devlet Hastanesi
önünde bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle dolmuş şoförüyle tartıştı. Kadın, tepki gösterdiği şoföre önce tokat, sonra birkaç kez tekme attı.
Yoldan geçen araçta bulunanlar tarafından kaydedilen bu anlar, sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Görüntülerde, kadının, şoförü tekme ve tokat atarak darbetmesi ve kendisine müdahale etmeye çalışan kişiyi azarlaması yer alıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:03 Kaynak: AA
İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü
İzmir'de Rüşvet Operasyonu! Suçüstü Yakalandı
CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'in Açıklaması Gündem Oldu: Öpeceğiz, Uyandıracağız, Silkeleyeceğiz
Ünlü Doktor Bülent Zeren Vefat Etti