Son Dakika Haberleri: İzmir'de Dolmuş Şoförü Darbedildi

İzmir'de Dolmuş Şoförü Darbedildi

1 saat önce

İzmir'de, bir kadının tartıştığı dolmuş şoförünü darbetmesi vatandaşın kamerasına yansıdı.

İzmir'de Dolmuş Şoförü Darbedildi, System.String[]
İzmir'de, bir kadının tartıştığı dolmuş şoförünü darbetmesi vatandaşın kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Devlet Hastanesi önünde bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle dolmuş şoförüyle tartıştı. Kadın, tepki gösterdiği şoföre önce tokat, sonra birkaç kez tekme attı.

Yoldan geçen araçta bulunanlar tarafından kaydedilen bu anlar, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüntülerde, kadının, şoförü tekme ve tokat atarak darbetmesi ve kendisine müdahale etmeye çalışan kişiyi azarlaması yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:03 Kaynak: AA

Yeşilyurt, İzmir, Güncel
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