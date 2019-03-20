Son Dakika Haberleri: İzmir'de Dolmuşla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 14 Yaralı

İzmir'de Dolmuşla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 14 Yaralı

2 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

İzmir'de Dolmuşla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 14 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Ağaçlıyol'dan Konak yönüne ilerleyen Rafet Erhan (36) yönetimindeki 45 HC 755 plakalı otomobil, 362 Sokak'ta sola manevra yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen Altındağ-Bornova arasında yolcu taşıyan F.C'nin (25) kullandığı 35 M 8501 plakalı dolmuşla çarpıştı.

Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki ağaçla dolmuş arasında sıkıştı.

Kazada sürücü Rafet Erhan ile yanındaki Hasan Özterlikçi, dolmuş şoförü F.C. ve aynı araçtaki 12 kişi yaralandı.

AKS 110 ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 2 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan otomobil sürücüsü Rafet Erhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dolmuştaki yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:50 Kaynak: AA

Bornova, İzmir, Güncel
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