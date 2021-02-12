İzmir'de dolu birikintileri kar yağışını andırdı - Son Dakika

İzmir'de dolu birikintileri kar yağışını andırdı

12.02.2021 03:09

İzmir'de dolu birikintileri kar yağışını andırdı İzmir doluya teslim oldu; vatandaşlar küreklerle doluları temizledi İzmir'de etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerden Çiğli ilçesinde biriken dolular kar yağışını andırdı.

İzmir'de dolu birikintileri kar yağışını andırdı

İzmir doluya teslim oldu; vatandaşlar küreklerle doluları temizledi

İZMİR - İzmir'de etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerden Çiğli ilçesinde biriken dolular kar yağışını andırdı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken doluları küreklerle temizledi.

İzmir'de gece 23.00 itibarıyla başlayan sağanak yağış ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan yağışlardan en çok etkilenen ilçelerden biri ise Çiğli ilçesi oldu. Yaklaşık 5 dakika boyunca yağan dolu yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Bazı yerlerde biriken dolular kar yağışını andırdı. Vatandaşlar evlerinin ve iş yerlerinin önünde biriken doluları küreklerle temizlemeye çalıştı. Çiğli'de yoğun yağış sebebiyle bazı mahallelerde taşkınlar oluşurken 17 ev taşkınlardan etkilendi. Çiğli Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçede yaşanan taşkınlara kısa sürede müdahale etti. Ekipler kepçelerle ve vidanjörlerle doluları ve yağmur sularını bölgelerden arındırdı.

İzmir'de dolu birikintileri kar yağışını andırdı
İzmir'de dolu birikintileri kar yağışını andırdı
İzmir'de dolu birikintileri kar yağışını andırdı
İzmir'de dolu birikintileri kar yağışını andırdı

İzmir, Çiğli, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de dolu birikintileri kar yağışını andırdı - Son Dakika


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