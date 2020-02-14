İzmir'de dorsesinde kamyon taşıyan tır, alt geçitte sıkıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de dorsesinde kamyon taşıyan tır, alt geçitte sıkıştı - Son Dakika

İzmir'de dorsesinde kamyon taşıyan tır, alt geçitte sıkıştı

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde dorsesinde arızalı kamyon taşıyan tır, alt geçide sıkıştı.

İzmir'de dorsesinde kamyon taşıyan tır, alt geçitte sıkıştı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde dorsesinde arızalı kamyon taşıyan tır, alt geçide sıkıştı.

Salih Darı'nın kullandığı 01 BH 186 plakalı tırın dorsesinde taşıdığı kamyon, Konak Vapur İskelesi mevkisindeki 4 metre yükseklik sınırı bulunan alt geçide çarptı. Dorsedeki kamyonda hasar oluşurken, tır alt geçide sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine sevk edilen polis ekibi, başka kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Tırın sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokul öğrencisi Elanur, matematikte dünya birincisi oldu
İstanbul'da otomobilin yaşlı kadına çarptığı an araç kamerasında İzmir'deki baskında kaçak sakatat ve pişmiş kelle ele geçirildi Burhan Kuzu'dan Zindaşti açıklaması: Haberin güncelliği ortadan kalktı

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:53:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de dorsesinde kamyon taşıyan tır, alt geçitte sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]