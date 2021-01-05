Dövizle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı - Son Dakika

Dövizle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
05.01.2021 10:43
İzmir'in Bayraklı ilçesinde alışverişte farklı para birimleriyle ödeme yapan bir kişi, dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde alışverişte farklı para birimleriyle ödeme yapan bir kişi, dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde döviz dolandırıcılığı yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde şüphelinin cep telefonu aldığı ve ödemeyi İsviçre Frangı ile yapacağını söylediği ancak piyasa değeri daha düşük olan Danimarka Kronu ile ödeme yaptığı tespit edildi.
Daha önce de farklı kentlerde aynı yöntem kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine R.E.A, Konak ilçesinde bir restoranda gözaltına alındı.
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