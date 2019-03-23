İzmir'de Down Sendromlu Öğrencileri Taşıyan Minibüsün Devrilmesi
1 saat önce
İzmir'de dün down sendromlu çocukları taşırken devrilen servis minibüsünün sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir
'de dün down sendromlu çocukları taşırken devrilen servis minibüsünün sürücüsü gözaltına alındı. Bayraklı
ilçesinde meydana gelen kazada yaralılar arasında bulunan sürücü Zülfikar Y, Katip Çelebi
Üniversitesi Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Zülfikar Y, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Öte yandan, kazada yaralanan 34 kişiden 20'sinin taburcu edildiği belirtildi. Hastanelerde tedavisi süren yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Down sendromlu ve zihinsel engelli özel öğrencilerle veliler ve öğretmenlerin bulunduğu Zülfikar Y. idaresindeki 35 AEM 253 plakalı servis minibüsü, Cengizhan Mahallesi yakınlarındaki İzmir Kuzey Çevre Yolu bağlantısında virajı alamayıp devrilmişti. Kazada, 34 kişi yaralanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:19 Kaynak: AA
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