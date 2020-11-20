İzmir'de drone destekli korona denetimi - Son Dakika

İzmir'de drone destekli korona denetimi

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde emniyet birimleri tarafından drone destekli maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

İzmir' in Dikili İlçesi'nde bugün gün boyunca İzmir İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nce Covid 19 salgınıyla ilgili denetimlerde bulunuldu.

Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde drone destekli sıkı denetimler gerçekleşti. Havadan ve karadan yapılan denetimler sırasında vatandaşlar maske takımı ve sosyal mesafe konularında uyarıldı. İnsansız Hava Araçları Büro amirliği ekipleri ilçe genelinde dronelarla sesli uyarılarda bulunurken, Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri park ve bahçelerde devriye gezerek halkı maske takma ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyardı.

İnsansız hava araçları tarafından maske takmadığı tespit edilen vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.