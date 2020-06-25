İzmir'de drone destekli trafik denetimi - Son Dakika

İZMİR'de polis ekiplerince 'Drone destekli motosiklet denetimi' gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında, çok sayıda sürücüye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde denetimlerde bulundu. Drone desteği ile gerçekleştirilen denetimlerde, 442 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Uygulama kapsamında, 41 sürücüye kask takmamak suçundan, 15 sürücüye ise ehliyetsiz araç kullanmak suçundan idari para cezası kesildi.Öte yandan, saat 08.00 ile 17.30 arasında yapılan diğer kontrollerde ise 2 bin 445 araç sürücüsünden 376'sına çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. Ayrıca, denetimler sırasında 1 motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Motosikleti kulanan kişinin hakkında adli işlem başlatıldığı blidirildi.