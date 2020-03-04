İzmir'de drone destekli zehir operasyonu - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde, evlerinde uyuşturucu madde yetiştirip satışa hazırladıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Drone destekli operasyonda adreste yapılan aramalar sonucu 46 kök skunk ve bir miktar esrar ele geçirildi.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tire ilçesi Eskioba Mahallesi'nde bulunan bir ikametin müştemilatında uyuşturucu madde yetiştirilip satışa sunulduğu bilgisi üzerine ortak çalışa başlattı. Ekiplerin adrese yaptığı operasyonda; 46 kök skunk, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kartuş, 36 adet 9 mm çapında fişek ve plastik bir kap içerisinde bir miktar esrar ele geçirildi.



Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden F.Ö.'nün 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. - İZMİR