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İzmir'de drone ile trafik denetiminde 384 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

İzmir'de drone ile trafik denetiminde 384 sürücüye ceza kesildi

30.09.2021 10:29
İzmir'de drone ile trafik denetiminde 384 sürücüye ceza kesildi, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde drone destekli gerçekleştirilen trafik denetiminde 384 araç sürücüsüne toplam 181 bin 200 lira para cezası kesildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde drone destekli gerçekleştirilen trafik denetiminde 384 araç sürücüsüne toplam 181 bin 200 lira para cezası kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün 09.30-16.00 saatlerinde gerçekleştirdikleri denetimde 330'u motosiklet kullanıcısı olmak üzere toplam bin 952 sürücü kontrol edildi.

Toplam 384 sürücüye cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve kask takmamalarından dolayı toplam 181 bin 200 lira trafik cezası kesildi.

Ekiplerin denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

İzmir'de drone ile trafik denetiminde 384 sürücüye ceza kesildi
İzmir'de drone ile trafik denetiminde 384 sürücüye ceza kesildi
İzmir'de drone ile trafik denetiminde 384 sürücüye ceza kesildi

Tragger, Torbalı, Drone, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de drone ile trafik denetiminde 384 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de drone ile trafik denetiminde 384 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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