İzmir'de 'dublörlü dolandırıcılık' çetesi şüphelilerinden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 'dublörlü dolandırıcılık' çetesi şüphelilerinden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de 'dublörlü dolandırıcılık' çetesi şüphelilerinden 4'ü tutuklandı

6 saat önce

'İstanbullu Banker' olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'nin taşınmazlarını sahte kimlik ve dublör ile satan çete, İzmir merkezli 5 ilde yapılan operasyon ile çökertildi.

İzmir'de 'dublörlü dolandırıcılık' çetesi şüphelilerinden 4'ü tutuklandı, System.String[]

'İstanbullu Banker' olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'nin taşınmazlarını sahte kimlik ve dublör ile satan çete, İzmir merkezli 5 ilde yapılan operasyon ile çökertildi. Yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağlayan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5 şahıs yurt dışı çıkış yasağı şartıyla, 2 şahıs ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 6 ayrı soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, "İstanbullu Banker" olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'nin, 2015-2016 yıllarında İzmir'in Konak, Seferihisar ve Dikili ilçeleri, İstanbul Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki taşınmazları, bilgisi dışında sahte kimlik ve dublör kullanarak satışını yapıp yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.


4 şüpheli tutuklandı


"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlamalarıyla" N.U., M.S., H.İ., N.E., B.K., E.C., S.S., O.Y., Y.U., G.B. ve M.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 5 şahıs yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest kalırken, 2 şahıs ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:10 Kaynak: İHA
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