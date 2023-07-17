İzmir'de düğün salonu duvarı çökmesi: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de düğün salonu duvarı çökmesi: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı

17.07.2023 23:13

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir düğün salonundaki duvarın çökmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ise yaralandı. Olayla ilgili düğün salonu işletme sahibi ve müdürü gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düğün salonundaki duvarın yıkılması sonucu 1 çocuğun ölmesi, 1 çocuğun da yaralanması olayına ilişkin işletme sahibi ve müdür gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün Fevzi Paşa Caddesi'ndeki bir kır düğünü salonunda süs amaçlı yapıldığı öğrenilen duvar, düğün sırasında Deniz Çelebi (9) ve Eğmen Gürbüz (7) adlı iki çocuğun üzerine devrilmişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince duvarın altında kalan çocuklardan 9 yaşındaki Deniz Çelebi'nin hayatını kaybettiği, Eğmen Gürbüz'ün ise durumunun ağır olduğu belirlenmiş ve Gürbüz ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

İşletme sahibi ve müdürü gözaltına alındı

Olayla ilgili işletmenin sahibi S.T. ile işletmenin müdürü D.S.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Deniz Çelebi, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de düğün salonu duvarı çökmesi: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı - Son Dakika
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