İzmir'de düğünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'de düğünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde düğün sırasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde düğün sırasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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Ferahlı Mahallesi 3464 Sokak'ta gerçekleştirilen düğüne katılan iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen ve tabancanın da kullanıldığı olayda Ahmet S, Durmuş S, Kazım S ve Engin K. ile Celal P. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine giden polis ekipleri ise olayın büyümemesi için önlem aldı.

Konak, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 05:55 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de düğünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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