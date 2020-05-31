İzmir'de düğünlere, dronla dezenfekte - Son Dakika

İzmir'de düğünlere, dronla dezenfekte

İZMİR'de, koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında ara verilen düğün ve kına organizasyonlarının yakın zamanda yapılmaya başlanması bekleniyor.

İzmir'de düğünlere, dronla dezenfekte, System.String[]

İZMİR'de, koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında ara verilen düğün ve kına organizasyonlarının yakın zamanda yapılmaya başlanması bekleniyor. Organizatör Emine Özsoy (33), yeni dönemde düğün alanlarını etkinlik boyunca havadan dronla yerden ise sis makinesiyle dezenfekte edeceklerini söyledi. Özsoy, "Amacımız, hem çiftlerimize unutamayacakları bir anı bırakmak hem de konukları koronavirüsten korumak" dedi.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl düğün sezonu açılamadı. Evlenmeyi bekleyen birçok çift, düğünlerini koronavirüs tedbirleri kapsamında planlarken, İzmirli düğün ve kına organizasyon firması sahibi Emine Özsoy, organize ettiği düğünlerde virüse karşı birçok önlem alacaklarını belirtti. Hijyen tedbirlerine davetliler içeri alınırken, başlanacağını belirten Özsoy, bu yıl organize edecekleri düğün ve kınalarda dronla havadan dezenfeksiyon yapacaklarını belirtti.

Bu yıl düğünlerde hijyenin ön planda olacağını söyleyen Emine Özsoy, "Uzun yıllardır bu sektörde hizmet veriyoruz. Ancak bu sene bizim için de çok farklı olacak. Çünkü koronavirüs düğünleri de etkileyecek. Biz de bunu göz önünde bulundurarak birtakım önlemler aldık. Düğün organizasyonlarına oturma planıyla başlayacağız. Davetlilerin, sosyal mesafe kuralına göre masalara oturmasını sağlayacağız. Karşılama ekibimiz, misafirlerimizin ateşlerini ölçtükten sonra maske dağıtımı yapacak. Her davetliye dezenfektan ve kolonya ikramında da bulunacağız. Karşılamanın ardından davetlileri, önceden ayarladığımız plana göre oturmalarını sağlayacağız. Düğün başladıktan sonra belirli aralıklarla tüm davetlilere dezenfektan ve kolonya ikram etmeye devam edeceğiz. Sosyal mesafe kuralını ihlal eden davetliler de uyarılacak" dedi.

1,5 METRELİK ŞAL İLE HALAY

Düğünlerde sıkça kullanılan sis makinesi ve dronla organizasyon boyunca hem yerden hem de havadan dezenfekte çalışmaları yapacaklarını belirten Özsoy, "Koronavirüse karşı önlem alırken, gelenek ve göreneklerimize bağlı kalmayı da ihmal etmedik. Düğünlerimizin olmazsa olmazların biri de halay çekmek. Biz de bu duruma estetik bir çözüm ürettik ve 1,5 metrelik şallar yaptırdık. Halay çekmek isteyen davetliler, bu şalları kullanarak hem sosyal mesafe kuralına uymuş hem de halay geleneğinden vazgeçmemiş olacaklar. Aldığımız önlemler arasında hem yerden hem havadan ilaçlamalarımız devam edecek. Düğün devam ettiği sürece havadan dronla yerden ise normalde sis için kullandığımız makine ile dezenfektanlar sıkarak her önlemlerimizi almayı sürdüreceğiz. Bu sene yükümüzün daha ağır olduğunun bilincindeyiz. Hem çiftlerimize unutamayacakları bir anı bırakmak hem de tüm konukların sağlıklarını korumak istiyoruz" diye konuştu.

Sezon koronavirüs salgını nedeniyle geç açılacağı için birçok düğünün sonbahar ve kış mevsimlerine sarkmasını beklediklerini söyleyen Özsoy, "Bize müşterilerimizden ulaşan düğün iptali olmadı ancak ertelemeler var. Yaz sezonu için talep de oldukça yoğun. Normalde mart ayında açılan düğün sezonu bu yıl virüs etkisi nedeniyle açılamadı. Bu sebeple de kış mevsimine kadar düğünlerin sürmesini bekliyorum" dedi.


Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 10:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de düğünlere, dronla dezenfekte - Son Dakika

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