İzmir'de düğünlere korona ayarı - Son Dakika

İzmir'de düğünlere korona ayarı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en erken başlangıç saatinin 14.00, en geç bitiş saatinin 23.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en erken başlangıç saatinin 14.00, en geç bitiş saatinin 23.00 olarak belirlenmesine karar verdi.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23 üncü maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 7 Temmuz tarihli ve 10888 sayılı genelgesi doğrultusunda bazı kararlar alındı. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 24 Haziran tarih ve 10116 sayılı genelgesi ile düğün salonlarının 1 Temmuz tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmış ve düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde uyulması gereken esaslar belirtilmiştir. Buna rağmen bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda kalındığı görülmektedir. Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en erken başlangıç saatinin 14.00 en geç bitiş saatinin 23.00 olarak belirlenmesine, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi. - İZMİR

Selim Köşger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de düğünlere korona ayarı - Son Dakika
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