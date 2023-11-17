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İstediği parçayı çalmayınca düğünü kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

İstediği parçayı çalmayınca düğünü kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 7 yaralı

İzmir'in Menemen ilçesinde düğünde istediği parça çalmadığı için bir süre sonra düğünü pompalı tüfekle basan kişi, rastgele ateş açarak 16 yaşındaki bir çocuğun ölümüne ve 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın sorgusu devam ediyor.

17.11.2023 03:12  - Güncelleme: 03:13

İzmir'in Menemen ilçesinde düğünde istediği parça çalmadığı için bir süre sonra düğünü pompalı tüfekle basan kişi dehşet saçtı. Meydana gelen olayda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

İSTEDİĞİ PARÇA ÇALMAYINCA DEHŞET SAÇTI

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.S. adlı bir kişi, düğünde istediği şarkı çalmayınca düğün sahipleri ile arasında tartışma çıktı. Düğün yerinden ayrılan M.S., bir süre sonra evden pompalı tüfek alarak düğünün bulunduğu yere geri döndü ve rastgele ateş açmaya başladı.

1 ÖLÜ, 7 YARALI

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayı gerçekleştiren M.S. kısa sürede gözaltına alınırken, pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan toplam 8 kişiye ilk müdahale yapıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan 16 yaşındaki Aytekin Elkalkmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Elkalkmış'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan M.S.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Menemen, İzmir, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstediği parçayı çalmayınca düğünü kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstediği parçayı çalmayınca düğünü kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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