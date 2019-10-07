Son Dakika Haberleri: İzmir'de duman coşkusu
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İzmir'de duman coşkusu

32 dakika önce

TÜRK rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, İzmir'de hayranlarıyla buluştu.

İzmir'de duman coşkusu, System.String[]

TÜRK rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, İzmir'de hayranlarıyla buluştu.

Vokalistliğini Kaan Tangöze'nin yaptığı Duman grubu, İzmir açık hava konserleri kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Grup sahnede unutulmaz şarkılarını İzmirliler ile birlikte seslendirdi. Kişi başı 83,25 TL'den satışa sunulan konser biletlerinin tamamı satıldı.

Kaan Tangöze, Kültürpark, İzmir, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:03 Kaynak: DHA
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