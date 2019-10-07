İzmir'de duman coşkusu

Vokalistliğini Kaan Tangöze 'nin yaptığı Duman grubu, İzmir açık hava konserleri kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu 'nda sahne aldı. Grup sahnede unutulmaz şarkılarını İzmirliler ile birlikte seslendirdi. Kişi başı 83,25 TL'den satışa sunulan konser biletlerinin tamamı satıldı.

TÜRK rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, İzmir 'de hayranlarıyla buluştu.

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