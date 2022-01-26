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İzmir'de Dünya Gümrük Günü düzenlenen törenle kutlandı - Son Dakika

İzmir'de Dünya Gümrük Günü düzenlenen törenle kutlandı

26.01.2022 15:46
İzmir'de Dünya Gümrük Günü düzenlenen törenle kutlandı

İzmir'de Dünya Gümrük Günü düzenlenen törenle kutladı.

İzmir'de Dünya Gümrük Günü düzenlenen törenle kutladı.

Dünya Gümrük Örgütüne üye ülkelerce her yıl 26 Ocak'ta kutlanan Dünya Gümrük Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi.

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğince düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Tören kapsamında Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Enver Kök ve beraberindeki heyet, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

Türkiye'nin de üyesi olduğu 183 üye ülkesi bulunan Dünya Gümrük Örgütünce 2022 yılının temasının "veri kültürü benimseyerek veri ekosistemi oluşturarak gümrükte dijital dönüşümün arttırılması" olarak belirlendiği bildirildi.

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Dünya Gümrük Günü, Türkiye, Tören, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de Dünya Gümrük Günü düzenlenen törenle kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Dünya Gümrük Günü düzenlenen törenle kutlandı - Son Dakika
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