Karma 14 sergiye katılan, 2'si Paris 'te olmak üzere 27 kişisel sergisi bulunan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman 'ın eşi Pınar Karaman, çalışmalarını Bostanlı 'daki Pınart Sanat Galerisinde sürdürüyor.

İzmir 'de Prof. Dr. Mehmet Çınar ve Pınar Karaman 'ın ortak resim sergisi, yarın sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Son Dakika › Kültür Sanat › İzmir'de Dünya Kadınlar Günü ve Tıp Bayramı için ortak resim sergisi - Son Dakika

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