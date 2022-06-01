"Dünya Süt Günü" öğrencilerin süt içme yarışıyla kutlandı - Son Dakika
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"Dünya Süt Günü" öğrencilerin süt içme yarışıyla kutlandı

01.06.2022 16:09

Tire'de "Dünya Süt Günü" dolayısıyla düzenlenen süt şenliğinde öğrenciler süt içerek parkuru en kısa sürede bitirmek için ter döktü.

Tire'de "Dünya Süt Günü" dolayısıyla düzenlenen süt şenliğinde öğrenciler süt içerek parkuru en kısa sürede bitirmek için ter döktü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tire Süt Kooperatifi işbirliğinde, Peşrefli Mahallesinde Erol Soylu'nun çiftliğinde düzenlenen şenlikte konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dünya Süt Gününü çocuklarla kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Özellikle şehirde yaşayan çocukların sütü markette kutu içinde satılan bir içecek olarak gördüğünü, üretim sürecini bilmediklerini ifade eden Köşger, şöyle konuştu:

"Temel problemlerimizden biri de genç çiftçi sorunu yaşıyor olmamız. Köylerimizde genç kalmıyor. Çocuklarımızın bu ortamla tanışmasından duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Sevgili çocuklar görüyorsunuz süt sadece kutuda satılan bir şey değil, yoğurt sadece kasede satılan bir şey değil. Onun bir üretim süreci var. Emekle üretiliyor. Çiftçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Hiçbir şeye kulaklarını asmadılar. Şu, bu dedikodu, yandı, bitti kül oldu falan bunlara kulak asmadılar, üretimlerine devam ediyorlar. Bugün bu ülkenin çiftliklerinde, tarlalarında üretim devam ediyor. Çiftçimiz ekmeye, dikmeye devam ediyor. Umutları bu ülkeden kesmiyorlar. Kesmemek lazım ülkemizden umudumuzu. Üretmeye devam etmek lazım."

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen de programın bir farkındalık oluşturmak, toplumun tüm kesiminde süt tüketimini artırmak için düzenlendiğini kaydetti.

İnekler arasında yarıştılar

Şenlik programı kapsamında ineklerin bulunduğu alana kurulan parkurda öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Zorlu parkurda samanların arasında geçen Atatürk Ortaokulu öğrencileri, çuval yarışı yaptı, ağızlarındaki kaşıkta yumurta taşıdı. Hayvanların yalama taşlarının üzerinden sekerek geçen çocuklar, parkuru süt içerek tamamladı. Parkuru en kısa sürede bitiren öğrencilere hediyeler verildi.

Programda Tire Gökçen Efe İlkokulu ve Anaokulu öğrencileri de gösteriler sundu.

Dünya Süt Günü öğrencilerin süt içme yarışıyla kutlandı
Dünya Süt Günü öğrencilerin süt içme yarışıyla kutlandı
Dünya Süt Günü öğrencilerin süt içme yarışıyla kutlandı
Dünya Süt Günü öğrencilerin süt içme yarışıyla kutlandı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Dünya Süt Günü' öğrencilerin süt içme yarışıyla kutlandı - Son Dakika


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