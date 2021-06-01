Dünya Süt Gününde anaokulu öğrencilerine sütün önemi anlatıldı - Son Dakika

İzmir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla anaokulu öğrencilerine süt dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Ömer Halisdemir Anaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin süt üretimi bakımından dünyada 8. sırada bulunduğunu belirtti.

Süt tüketimi alışkanlığının artırılması gerektiğini bildiren Özen, "Çocukların ve gençlerin gelişip büyümeleri, hayatlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için süt ve süt ürünlerinin önemi büyük. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık tüketim miktarı ise maalesef istediğimiz noktada değil. Bu nedenle süt tüketimimizin arttırılması ve tüketimi teşvik etme noktasında daha çok çalışmalıyız." diye konuştu.

Konak Kaymakamı Mehmet Eriş de sütün insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını anımsatarak, süt ve süt ürünlerinin, çocukluktan başlamak üzere her yaşta tüketilmesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Etkinlikte çocuklara süt hediye edilip, sütün önemi anlatıldı.

Tire'deki etkinlik

Dünya Süt Günü nedeniyle Tire'de ise Belediye ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile hizmet veren Anne Çocuk Merkezindeki anaokulu öğrencilerine organik süt ikram edildi, hediyeler verildi.

İlçe Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, sütün hak ettiği kıymete ulaşması duygu ve düşüncesiyle bugün çocuklara süt ikram ettiklerini belirterek süt üretim merkezi olan ilçenin adını tüm ülkeye duyuran Tire Süt Kooperatifine teşekkür ettiklerini bildirdi.

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük de yem fiyatların artması nedeniyle sorun yaşanan bir dönemde Süt Gününü kutladıklarını belirterek, "Ne yazık ki yeterince tüketemiyoruz. Bu bir kültür, Türkiye'de süt içme alışkanlığı yeterince gelişmedi. İzmir olarak bu konuda okul sütü projesiyle uygulanan proje aslında çocuklarımıza alışkanlık kazandırmak için tüm ülke çapında anlamlı bir proje. Umarım Türkiye'nin her yerinde uygulanır." dedi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, Tire Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adnan Güven, Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Delikanlı da katıldı.