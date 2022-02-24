İzmir'de "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelinin üzerinde 5 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelinin üzerinde 5 tabanca ele geçirildi

24.02.2022 02:44
İzmir'de "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelinin üzerinde 5 tabanca ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde 5 tabanca ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde 5 tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kadriye Mahallesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri şüphe üzerine bir kişiyi durdurarak işlem yapmak istedi.

Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin takibi sonucu kısa sürede aynı mahallede yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, kurusıkıdan dönüştürülmüş 5 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.G'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
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Bekçilerden kaçan şüphelinin üstünden 5 tane tabanca çıktı Bekçilerden kaçan şüphelinin üstünden 5 tane tabanca çıktı (İZMİR Avukatın kafasına silah dayamıştı, serbest kaldı (İZMİR Avukatın kafasına silah dayamıştı, serbest kaldı

İzmir, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüphelinin üzerinde 5 tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelinin üzerinde 5 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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