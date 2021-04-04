İzmir'de durdurulan otomobilde uyuşturucu ile 3 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de durdurulan otomobilde uyuşturucu ile 3 tabanca ele geçirildi

İzmir'in Bergama ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız 3 tabanca bulundu.

İzmir'in Bergama ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız 3 tabanca bulundu. Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki Orhan Bey Sokak'ta bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Ekipler otomobildeki Ü.A, G.D. ve A.K'yi gözaltına aldı. Yapılan detaylı aramada, kullanıma hazır 2 uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, ruhsatsız 3 tabanca, 2 balta ile tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden A.K'nin Soma 1. Asliye Ceza Mahkemesince arandığı öğrenildi.

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