İzmir'de durdurulan otomobilde uyuşturucu ile 3 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız 3 tabanca bulundu.
Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki Orhan Bey Sokak'ta bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Ekipler otomobildeki Ü.A, G.D. ve A.K'yi gözaltına aldı.
Yapılan detaylı aramada, kullanıma hazır 2 uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, ruhsatsız 3 tabanca, 2 balta ile tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden A.K'nin Soma 1. Asliye Ceza Mahkemesince arandığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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