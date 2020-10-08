İzmir'de duvar çöktü: 5 araç perte çıktı - Son Dakika

İzmir'de duvar çöktü: 5 araç perte çıktı

08.10.2020 21:27

İzmir'de duvar çöktü: 5 araç perte çıktı İzmir'in Konak ilçesinde, sağanak yağış sebebiyle iki yapı arasına gerilen brandayı taşıyamayan duvar çöktü.

İzmir'de duvar çöktü: 5 araç perte çıktı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, sağanak yağış sebebiyle iki yapı arasına gerilen brandayı taşıyamayan duvar çöktü. Duvarın çökmesiyle, sokakta park halinde olan 5 araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.00 sıralarında Çınarlı Mahallesi 1561 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre güneşten korunmak için iki yapı arasına gerilen branda, sağanak yağmur sebebiyle suyla doldu. Be esnada brandanın ağırlaşması nedeniyle bağlı olduğu duvar çöktü. Büyük bir gürültüyle duvarın çöktüğünü gören çevre sakinleri durumu ekiplere bildirirken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 araç kullanılamaz halde

Öte yandan meydana gelen çökme sebebiyle, duvarın dibinde park halinde olan 5 aracın zarar gördüğü belirlendi. Yaşanan olayda araçlar kullanılamaz hale gelirken, zararın 1 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi.

Faciadan dönüldü

Yaşanan olay sırasında hem araçlarda hem de sokakta kimsenin olmaması nedeniyle şans eseri yaralanan olmadı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de duvar çöktü: 5 araç perte çıktı
İzmir'de duvar çöktü: 5 araç perte çıktı
İzmir'de duvar çöktü: 5 araç perte çıktı
İzmir'de duvar çöktü: 5 araç perte çıktı

Polis, Konak, İzmir, Duvar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de duvar çöktü: 5 araç perte çıktı - Son Dakika

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