İzmir'de duygulandıran 24 Kasım kutlaması - Son Dakika

İzmir'de duygulandıran 24 Kasım kutlaması

25.11.2020 09:42
İzmir'de duygulandıran 24 Kasım kutlaması, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesine bağlı Kent Konseyi Şube Müdürlüğü çalışanları, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, duygulandıran bir sürpriz hazırladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesine bağlı Kent Konseyi Şube Müdürlüğü çalışanları, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, duygulandıran bir sürpriz hazırladı. Ekipler, belediyenin depremzedelere tahsis ettiği konutlarda kalan öğretmenlerin gününü kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesine bağlı Kent Konseyi Şube Müdürlüğü çalışanları, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle duygulandıran bir sürpriz hazırladı. Ekipler, 30 Ekim depreminde evini kaybeden ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği konutlarda kalan depremzede öğretmenler için sürpriz bir kutlama hazırladı. Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar'ın da bulunduğu ekip, bir pasta alarak önce Uzundere konutlarında kalan Zehra Erkan'ı ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Anıl Kaçar, "Bu süreci yanınızda durarak hep birlikte atlatacağız. Siz canınızı sıkmayın. Geleceği inşa ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz" dedi. Zehra Erkan da, "Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Bize bu zor günlerde yardım etmenizden dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

"İlk defa öğrencisiz Öğretmenler Günü kutladım"

Ekipler, Örnekköy'deki Sosyal Projeler Yerleşkesi Misafirhanesinde kalan depremzedelerden emekli sınıf öğretmeni Sevim Toros'a da sürpriz yaptı. Sevim Toros, "Geldiğim günden beri İzmir Büyükşehir Belediyesini hep yanımda hissettim. Kendimi burada çok güvende hissettim. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki belediyeler var. Burada gerçekten mutluyuz. Herkes elinden geleni yapıyor. Her ihtiyacımız hemen karşılanmaya çalışılıyor" sözlerine yer verdi. 41 yıllık öğretmen olan ve bu sonbaharda emekliye ayrılan Toros, "İlk defa bu yıl öğrencisiz bir öğretmenler günü kutlayacağım. Türkiye'nin birçok yerine gittim. En iyi okullarda da köylerde de çalıştım. Bu mesleği çok severek yaptım. Bu sonbaharda bıraktım. İçimde tuhaf duygular vardı. Böyle bir şey yapmanız beni çok mutlu etti. Öğretmenler Günü'nde yapayalnız kalmadım. Zor günümde yanımda oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

İzmir'de duygulandıran 24 Kasım kutlaması
İzmir'de duygulandıran 24 Kasım kutlaması
İzmir'de duygulandıran 24 Kasım kutlaması
İzmir'de duygulandıran 24 Kasım kutlaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenler Günü, Kent Konseyi, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de duygulandıran 24 Kasım kutlaması - Son Dakika


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