İzmir'de durdurulan motosiklette 5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de durdurulan motosiklette 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

30.08.2022 10:16
İzmir'de durdurulan motosiklette 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

İzmir'de düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 20 gram matemfetamin ile 13 kilo 640 gram skank ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İzmir'de düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 20 gram matemfetamin ile 13 kilo 640 gram skank ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine kentin kara yolu giriş ve çıkışlarında çalışma yaptı.

Uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen bir motosiklet, İzmir İstanbul Otoyolu Akalan gişelerinde durduruldu.

Yapılan aramada 5 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirilen motosikletin sürücüsü S.N. (29) gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne yanaşan bir otobüste yolculuk eden Ö.A'nın (20) valizinde yapılan aramada 13 kilo 640 gram skank ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de durdurulan motosiklette 5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de durdurulan motosiklette 5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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