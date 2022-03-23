İzmir'de düzenlenen operasyonda lahit ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de düzenlenen operasyonda lahit ele geçirildi

23.03.2022 16:42
İzmir'de düzenlenen operasyonda lahit ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen lahit bulundu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen lahit bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Grup Amirliği ekipleri, bir ikamete ait bahçede kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçak kazıda çıkarılan tarihi eserin Gereli Mahallesi'ndeki bir ahıra götürüldüğü ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda milattan sonra 3. veya 4. yüzyıla tarihlenen "Efes" tipi, 85 santimetre uzunluğunda 77 santimetre genişliğinde mermer lahit ve lahdin iki parça halindeki kırılmış kapağı gele geçirildi.

Operasyonda, M.B. ve A.G. gözaltına alındı. Olaya ilişkin iki şüphelinin daha arandığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Suç makinesi yakalandı Suç makinesi yakalandı İzmir'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı İzmir'de çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de düzenlenen operasyonda lahit ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Fatih Terim günler sonra konuştu! Portekiz maçı için dikkat çeken açıklama yaptı: İtiraf etmeliyim, üzgünüm
16:37 Nureddin Nebati görevden alınacak mı? Yerine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geleceği iddiasına net yanıt geldi
16:35 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? İnegöl fethinin kapısı açılacak mı?
16:31 Belarus'un Putin'e destek vermek için savaşa dahil olacağı iddia edildi! Bazı Ukraynalı diplomatlardan ülkeyi terk etmeleri istendi
16:25 Yaptırımlarda sıra Putin'in sevgilisine geldi! Sınır dışı edilmesi için 63 bin imza toplandı
16:23 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Derin ölecek mi?
16:17 CHP'li Gürer'den ramazan kolisi tepkisi: 2018'de bir ramazan kolisi 49 liraydı, bugün 169 lira
16:08 Son Dakika: İstanbul'da ulaşıma zam yapılmayacak! Sunulan teklif reddedildi!
16:05 Ömür Gedik'in, kırmızı et yorumu tepki topladı: Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun
16:02 Rusya'dan doğal gaz açıklaması geldi: Düşman ülkelere ruble ile satış yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 16:53:52. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de düzenlenen operasyonda lahit ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement