İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ekiplerin operasyonu sonucu 1 kilogram 935 gram bonzai ve 5 bin 600 sentetik ecza hap ele geçirildi.

İzmir 'de uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu