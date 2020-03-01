İzmir'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor - Son Dakika
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İzmir'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliğinde artış gözleniyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliğinde artış gözleniyor.

Çoğunluğunu Suriyeli ve Afganistanlıların oluşturduğu grup, Yunan adalarına deniz yoluyla geçmek için Çeşme'ye geldi. Bazı düzensiz göçmenler, Edirne'deki sınır kapılarından başarılı olamayınca kente geldiklerini ifade etti.

Çiftlikköy mevkisinde bekleyen bir Afgan düzensiz göçmen, bazı düzensiz göçmenlerin Sakız Adası'na geçtiklerini öne sürerek, "İmkanımız olmadığı için geçemedik. Karadan da almıyorlar bizi. Oradan denedik olmadı. Biz de sudan geçelim dedik." ifadelerini kullandı.

Bir başka Afgan düzensiz göçmen ise "Edirne'den geldik. Gaz bombası atıyorlar. Bir de burayı deneyelim dedik." şeklinde konuştu.

İzmir'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor

Edirne, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:10 Kaynak: AA
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