İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
1 saat önce
İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, Dalyan mevkisinde bir araç içerisinde 5 Mali uyruklu ile bunları yurt dışına çıkarmaya çalışan 2 Suriyeliyi yakaladı.
Ekipler, olayla ilgili M.G'yi de gözaltına aldı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:31 Kaynak: AA
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