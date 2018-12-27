İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.



Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, Dalyan mevkisinde bir araç içerisinde 5 Mali uyruklu ile bunları yurt dışına çıkarmaya çalışan 2 Suriyeliyi yakaladı.



Ekipler, olayla ilgili M.G'yi de gözaltına aldı.



Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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