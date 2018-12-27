Son Dakika Haberleri: İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, Dalyan mevkisinde bir araç içerisinde 5 Mali uyruklu ile bunları yurt dışına çıkarmaya çalışan 2 Suriyeliyi yakaladı.

Ekipler, olayla ilgili M.G'yi de gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:31 Kaynak: AA

Çeşme, İzmir, Güncel
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