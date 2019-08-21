Son Dakika Haberleri: İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu
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İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu

46 dakika önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollar ile yurt dışına çıkmaya çalışan 59 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollar ile yurt dışına çıkmaya çalışan 59 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Seferihisar'ın Doğanbey Burnu açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik botun içerisinde 25'i erkek, 12'si kadın ve 22'si çocuk olmak üzere toplam 59 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, İl Göçe İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR

Seferihisar, Afganistan, Doğanbey, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:58 Kaynak: İHA
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