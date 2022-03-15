Son dakika haber: İzmir'de düzensiz göçmen operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber: İzmir'de düzensiz göçmen operasyonunda 1 tutuklama

15.03.2022 22:50
Son dakika haber: İzmir'de düzensiz göçmen operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika gündem haberi... İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 251 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı kıskıvrak yakalandı.

İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 251 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 3 organizatörden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Urla polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, 13 Mart günü yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 195 Afganistan, 29 Suriye, 11 İran, 11 Mısır, 4 Irak, 1 Yemen vatandaşı olduğu tespit edilen toplam 251 düzensiz göçmen ile onların yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarına aracılık ettiği tespit edilen M.Ç.Ö., F.Ö., E.Ö., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken F.Ö. ve E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yakalanan 251 düzensiz göçmen hakkında Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapmalarından dolayı idare para cezası uygulandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği bildirildi.

(Cenk Özen/İHA)

Son dakika haber: İzmir'de düzensiz göçmen operasyonunda 1 tutuklama

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İzmir'de düzensiz göçmen operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika


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