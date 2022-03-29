İzmir'de düzensiz göçmenlerle teknelerde yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında dün düzensiz göçmenlerin bulunduğu iki teknede yakalanan ve göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 4 şüpheli, tutuklandı.

Teke Burnu açıklarında durdurulan 330 düzensiz göçmenin bulunduğu iki teknedeki 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Türk vatandaşı zanlıların ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri, kendilerinin de yasa dışı yoldan Avrupa'ya gitmek için tekneye bindiklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüphelilerle yakalanan 330 düzensiz göçmenin ise işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildikleri öğrenildi.

Diğer yandan Seferihisar ilçesi açıklarında 336 düzensiz göçmenle yakalanan 2 şüphelinin ise jandarmadaki işleminin devam ettiği öğrenildi.

İzmir'in Seferihisar, Urla ve Çeşme ilçeleri açıklarında 3 lüks yelkenli ve büyük balıkçı teknesiyle İtalya'ya gitmeye çalışan 771 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

Afganistan, Bangladeş, Eritre, Yemen, Somali, Pakistan ve Sudan uyruklu oldukları belirtilen 771 göçmenin, teknelerle İzmir'den İtalya'ya gitmeye çalıştıkları iddia edilmişti.

Düzensiz göçmenlerle birlikte yakalanan ve yasa dışı geçişi organize ettikleri değerlendirilen 6 şüpheli de gözaltına alınmıştı.