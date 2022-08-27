Engelli memuru rehin alan sanığa 5 yıl hapis - Son Dakika
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Engelli memuru rehin alan sanığa 5 yıl hapis

27.08.2022 11:47
Engelli memuru rehin alan sanığa 5 yıl hapis

İzmir'de E.D. isimli kişiyi ararken Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde çalışan engelli memur M.A.S.'yi (21) rehin alan Muhammed Emin Sarıkayalı'ya (21), 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

İzmir'de E.D. isimli kişiyi ararken Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde çalışan engelli memur M.A.S.'yi (21) rehin alan Muhammed Emin Sarıkayalı'ya (21), 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

İzmir'de 2 Haziran 2021 günü saat 15.30 sıralarında Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün önüne gelen Muhammed Emin Sarıkayalı, ismini E.D. olarak bildiği ve gümrükte memur olarak çalıştığını düşündüğü kişinin fotoğrafını gösterip, binada olup olmadığını sordu. Ancak fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmadı. Sarıkayalı, bir süre sonra cebindeki bıçağı çıkarıp bina önündeki engelli olan memur M.A.S.'yi rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, çevredeki kişileri uzaklaştırıp, şüpheliden M.A.S.'yi bırakmasını istedi. Polis ekipleri, aradığı kişiyi bulmasına yardımcı olacağını söyleyerek Sarıkayalı'yı ikna etti. M.A.S.'yi serbest bırakan şüpheli 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Silahla tehdit', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından gözaltına alındı. Sarıkayalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammed Emin Sarıkayalı hakkında 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianame, İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkemede verdiği ifadesinde olaydan bir hafta önce E.D. isimli kişiyle tanıştığını savunan Sarıkayalı, "Uyuşturucudan dolayı tedavi olmayı düşünüyordum. O da bana yardımcı olacağını söyledi. Gümrükte çalıştığını söyledi. Beraber bir pansiyona gittik, odaya geçtik. E.D. soyunmaya başladı. Ben niyetinin kötü olduğunu anladım. Ben bir şey yapmadan hemen odadan ayrıldım. Eve gittim. Sinirimden ağlıyordum. Olaydan etkilenmiştim. Gümrükte çalıştığı aklıma geldi. Gümrük binasına gittim, girişte görevliler vardı. Burada olmayan uzun boylu güvenlikçiye E.D.'yi sordum, 'Çıkartamadım, başka bir birimde çalışıyor olabilir' dedi ve beni başka bir binaya yönlendirdi. O binaya gittim, sordum. Öyle birinin çalışmadığı söylendi. Bana yalan söylüyorlar zannettim. Benim amacım E.D.'yi bulup yüzüne tükürmekti. Onun üstüne orada görevli güvenlikçi olan şimdi kameradan salonda gördüğüm abiyi tuttum. Yanımda getirdiğim bıçağı da boğazına doğru dayayarak kaldırım tarafına doğru çektim. Ona da 'Size bir zarar vermeyeceğim. Sizinle alakası yok. E.D. buraya gelsin' demeye başladım. Polisler geldikten 3-5 dakika sonra zaten rehin aldığım abiyi bıraktım. Olay sebebiyle çok pişmanım" dedi.

Mahkeme, engelli memur M.A.S.'yi rehin alan Muhammed Emin Sarıkayalı'ya 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Memur, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Engelli memuru rehin alan sanığa 5 yıl hapis - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Engelli memuru rehin alan sanığa 5 yıl hapis - Son Dakika
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