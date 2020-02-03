İzmir'de eczane çalışanı evde ölü bulundu - Son Dakika

İzmir'de eczane çalışanı evde ölü bulundu
6 saat önce
İzmir'de, 27 yaşındaki kişi yatağında ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:50 Kaynak: AA
İzmir'de, 27 yaşındaki kişi yatağında ölü bulundu.
İddialara göre, Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semtinde ailesiyle yaşayan Yaşar Gürlek, gece eve alkollü geldi.
Sabah, annesi tarafıdan yatağında hareketsiz halde fark edilen Gürlek'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Bir eczanede çalışan Gürlek'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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