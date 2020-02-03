İzmir'de eczane çalışanı evde ölü bulundu - Son Dakika

Bir eczanede çalışan Gürlek'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İddialara göre, Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semtinde ailesiyle yaşayan Yaşar Gürlek , gece eve alkollü geldi.

İzmir 'de, 27 yaşındaki kişi yatağında ölü bulundu.

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