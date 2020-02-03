İzmir'de eczane çalışanı evde ölü bulundu - Son Dakika
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İzmir'de eczane çalışanı evde ölü bulundu

6 saat önce

İzmir'de, 27 yaşındaki kişi yatağında ölü bulundu.

İzmir'de eczane çalışanı evde ölü bulundu, System.String[]

İzmir'de, 27 yaşındaki kişi yatağında ölü bulundu.

İddialara göre, Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semtinde ailesiyle yaşayan Yaşar Gürlek, gece eve alkollü geldi.

Sabah, annesi tarafıdan yatağında hareketsiz halde fark edilen Gürlek'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bir eczanede çalışan Gürlek'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Karabağlar, Gürlek, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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