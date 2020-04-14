İzmir'de eczanelerden ücretsiz maske temini başladı - Son Dakika
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İzmir'de eczanelerden ücretsiz maske temini başladı

6 saat önce

20-65 yaş arası vatandaşlara eczanelerden ücretsiz maske temini İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de de başladı.

İzmir'de eczanelerden ücretsiz maske temini başladı, System.String[]

20-65 yaş arası vatandaşlara eczanelerden ücretsiz maske temini İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de de başladı. İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, ilk etapta sadece İzmir merkezdeki eczanelerde başlayan ücretsiz maske uygulamasında vatandaşların cep telefonlarına kod gelmeden eczanelere gelmemesi gerektiğine dikkat çekti.


Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonrasında, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılması kararı ile maskeler, İzmir'deki dağıtım kuruluşlarına ulaşmaya başladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileri ve İzmir'deki dağıtım kuruluşlarının yetkilileri ile gerekli görüşmeler yapıldığını ifade eden İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, 14 Nisan 2020 Salı günü depolardan eczanelere maske dağıtımının başladığını belirtti.


"Kod gelmeden eczanelere gelinmemeli"


Öte yandan, eczanelerden ücretsiz maske temin edebilmek için Sağlık Bakanlığının vatandaşların cep telefonuna bir kod göndereceği öğrenildi. Bu kod ile eczaneye gidenlerin maskelerini ücretsiz alabileceğini ifade eden Başkan Sayılkan, "20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek 10 gün için kişi başına 5 adet maskeyi ücretsiz olarak alabilecek. Gönderilen SMS kodu ile maske alan kişiye 10 gün sonra tekrar kod gönderilecek, almayana ise maske alana kadar yeni kod gönderilmeyecek. Birçok alanda maske takmanın zorunlu olduğu bugünlerde eczanelerimizden dağıtılacak ücretsiz maskeler, salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında ve halk sağlığının korunmasında son derece önemli. Bu süreçte destekleri ve katkıları için dağıtım kuruluşlarının yetkililerine teşekkür ediyor, tüm zorluklara karşın özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:10 Kaynak: İHA

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